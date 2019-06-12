Киев, 12 июня, 2019, 11:48 — ИА Регнум.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

Способность Киева наладить «нормальные отношения» с Москвой зависит от нового министра иностранных дел Украины. Об этом 12 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

«Не знаю, это зависит от него», — сказал Грищенко, отвечая на вопрос: «Удастся ли новому главе МИД Украины Вадиму Пристайко наладить нормальные отношения с Россией?»

«То, что Пристайко — профессионал, не возникает никаких сомнений. У него достаточно опыта, достаточно знаний. Тут вопрос в другом: насколько он сможет выполнять функцию именно министра, потому что быть послом, быть заместителем министра, это несколько иное. Тут нужно брать на себя большую ответственность за то, каким образом работает само министерство и не только на европейском направлении, а также на других направлениях, где есть национальные интересы. Насколько будет мотивированна эта структура — все те, кто выполняет миссию по защите Украины в разных уголках земли», — сказал Грищенко.

Он призвал Киев не ограничивать работу дипломатических служб исключительно на европейском направлении, как это происходило последние пять лет.

«Мы должны отойти от того, чтобы концентрироваться исключительно на Европе, она действительно приоритет… Но, если, как это происходило до этого, забывать о всем остальном мире, мы будем только терять. Ему нужно проявить себя не просто как настоящего дипломата, а и человека, политика, который умеет отстаивать интересы дипломатической службы, который умеет формировать и формулировать предложения президенту, который потом будет их утверждать и поддерживать. Важно, чтобы он мог на равных говорить с очень сложными людьми», — добавил Грищенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал представление об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел страны и внес в парламент предложение назначить главой МИД Украины Вадима Пристайко.

«Президент подписал представление об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел, а также внес представление на назначение Пристайко Вадима Владимировича министром иностранных дел», — сказал заместитель главы администрации президента по правовым вопросам Руслан Рябошапка.

Напомним, 22 мая Зеленский назначил бывшего главу украинской миссии в НАТО и экс-посла Украины в Канаде Пристайко заместителем главы Администрации президента.