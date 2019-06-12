Чанша, Китай, 12 июня, 2019, 11:43 — ИА Регнум. Прямой авиарейс запущен между столицей китайской провинции Хунань городом Чанша и столицей Кении Найроби, сообщает 12 июня агентство Синьхуа.

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет в небе

Обслуживать рейс будет китайская авиакомпания China Southern Airlines самолетами Airbus A330. Исходящий рейс будет вылетать из Международного аэропорта Хуанхуа города Чанша около 1:00 по местному времени.

Перелет составит 11,5 часов, а единовременно на борту самолета смогут разместиться 200 пассажиров. Рейс будет осуществляться каждую среду и субботу, отметил генеральный директор хунаньской ветки авиакомпании China Southern Ян Бинь.

Обратный рейс будет вылетать из Найроби в 12:50 по местному времени и прибывать в Чанша в 6:15 по местному времени следующего дня.

Напомним, что с 27 по 29 июня в Чанша пройдет первая Торговая выставка Китай-Африка. Новый маршрут призван добавить новых возможностей для гостей из стран Африки.