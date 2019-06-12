Оренбург, 12 июня, 2019, 11:43 — ИА Регнум. Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер подверг резкой критике работы по реконструкции набережной реки Урал. Идея, которая хороша на деле, оказалась для Оренбурга позором, заявил он в своём Instagram-аккаунте.

Strelka-kb.com Деревянная терраса на пляже

«Спуск к Уралу и пешеходный мост — это визитка Оренбурга, его знают все. Только визитную карточку не переделывают каждый год! Столько обращений мне не было ни по одной проблеме. Буквально все говорят — почему нас не слышали, мы говорили, нельзя менять гранитные ступени на бетон! Полностью согласен», — сказал Денис Паслер

По его словам, такие объекты требуется делать капитально. Ситуация была рассмотрена на совещании, которое прошло на набережной. В нём кроме врио губернатора приняли участие мэр Оренбурга Дмитрий Кулагин, представители главархитектуры и областного минкультуры. Участники совещания разбирали возможные варианты решения проблемы.

Как отметил Денис Паслер, тот бетон, который был использован при реконструкции, каждый день разрушается. за тем, как уникальный объект разрушается, наблюдать нельзя. Среди возможных решений рассматривается применять на спуске набережной гранит. Именно его использовали раньше.

«Будем подключать экспертное сообщество, специалистов для поиска приемлемого решения», — отметил врио губернатора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спуск к Уралу отремонтировали в 2017 году. В ходе ремонта гранитные плиты были убраны. В качестве аргумента прозвучало то, что спуск воссоздаётся по проекту 1952 года, а плиты появились уже в 1980-х.

На работы потратили около 60 млн рублей. Однако затем лестница начала разрушаться.