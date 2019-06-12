Грозный, 12 июня, 2019, 12:22 — ИА Регнум. Чеченский лидер Рамзан Кадыров обратился к жителям Дагестана на фоне возникшего между соседними регионами территориального спора. Политик попросил дагестанцев не поддаваться на провокации и глубже разбираться в ситуации, прежде чем что-либо предпринимать.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Напомним, инцидент возник из-за спорной территории на въезде в дагестанский Кизляр. Как выяснилось, на окраине города находится участок площадью примерно 2,5 тыс. кв. м, который принадлежит Чечне. Однако жители Кизляра об этом не подозревали и потому были крайне удивлены, увидев 10 июня появившийся на этой территории указатель с надписью «Шелковский район». Ближайшей же ночью группа молодых дагестанцев снесла чеченский знак.

«Не нужно поддаваться на всякие провокации. Представьте, если мы придём в Дагестан, будем указывать [что делать] или снимать плакаты ваши, указательные знаки, обозначающие то или иное направление», — сказал Кадыров в своём видеообращении.

Продолжая, политик дал слово, что «своё» Чечня не отдаст ни одному человеку, республике или государству.

«Мы будем защищать свою территорию и свой народ, что бы это нам ни стоило. Для этого существуют все правоохранительные органы, спецслужбы, спецподразделения и народ в целом. Мы потерпели две военные кампании, мы не хотим больше ни с кем враждовать, воевать, хотим жить в дружбе, в братстве. Поэтому, дорогие мои дагестанцы, не поддавайтесь на всякие провокации», — обратился Кадыров.

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Как сообщало ИА REGNUM, с аналогичным заявлением ранее выступил председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Комментируя события на границе между Кизляром и Шелковским районом, он подчеркнул, что чеченские дорожники при установке дорожных знаков ни на метр не посягнули на территорию Дагестана. Спикер заверил, что снесенные указатели будут восстановлены на том же месте, «потому что они там должны быть». Отметим, что знаки уже 11 июня были вновь установлены.

Не остался в стороне и глава Дагестана Владимир Васильев. Политик заверил, что пока он руководит регионом, ни один метр территории республики не будет кому бы то ни было передан в одностороннем порядке. При этом лидер субъекта отметил, что по той территории, на которой были установлены знаки, ни у Дагестана, ни у Чеченской Республики претензий друг к другу нет.

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