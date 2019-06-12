Тим предложил Серене Уильямс сыграть в паре на турнире «Большого шлема»
Вена, 12 июня, 2019, 11:32 — ИА Регнум. Австрийский теннисист Доминик Тим предложил представительнице США Серене Уильямс в качестве примирения сыграть с ним в миксте на одном из турниров серии «Большого шлема». Его слова приводит 12 июня ORF Sport.
По словам Тима, он не понимает почему ситуация с его вынужденным уходом из-за Серены Уильямс с пресс-конференции на «Ролан Гаррос» вызвала такую шумиху.
Также спортсмен отметил, что американка является великой чемпионкой и у неё есть огромные достижения.
«Чтобы закрыть вопрос, хотел бы сыграть с ней в миксте на Уимблдоне или US Open», — заключил спортсмен.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 2 июня, австрийский теннисист Доминик Тим был вынужден покинуть зал для пресс-конференций во время общения с представителями СМИ из-за того, что американка Серена Уильямс не захотела ждать окончания его пресс-конференции.