Вена, 12 июня, 2019, 11:32 — ИА Регнум. Австрийский теннисист Доминик Тим предложил представительнице США Серене Уильямс в качестве примирения сыграть с ним в миксте на одном из турниров серии «Большого шлема». Его слова приводит 12 июня ORF Sport.

Dominicthiem.tennis Доминик Тим

По словам Тима, он не понимает почему ситуация с его вынужденным уходом из-за Серены Уильямс с пресс-конференции на «Ролан Гаррос» вызвала такую шумиху.

Также спортсмен отметил, что американка является великой чемпионкой и у неё есть огромные достижения.

«Чтобы закрыть вопрос, хотел бы сыграть с ней в миксте на Уимблдоне или US Open», — заключил спортсмен.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 2 июня, австрийский теннисист Доминик Тим был вынужден покинуть зал для пресс-конференций во время общения с представителями СМИ из-за того, что американка Серена Уильямс не захотела ждать окончания его пресс-конференции.