Новороссийск, Краснодарский край, 12 июня, 2019, 11:30 — ИА Регнум. Серийный патрульный корабль проекта 22 160 «Дмитрий Рогачев» принят в состав Черноморского флота, сообщила пресс-служба Зеленодольского завода имени А.М.Горького.

Zdship.ru Подъем флага на патрульном корабле «Дмитрий Рогачев»

Торжественная церемония по случаю подъёма Военно-Морского флага на корабле прошла накануне на Новороссийской военно-морской базе.

Современные корабли проекта 22 160, построенные на заводе в Зеленодольске (Татария), созданы для охраны территориальных вод, охраны кораблей и судов на переходе морем, пресечения контрабандной и пиратской деятельности, патрулирования экономической зоны в открытых и закрытых морях, поиска и оказания помощи пострадавшим при морских катастрофах, экологического мониторинга окружающей среды. Также они будут нести дежурство в районах расположения военно-морских баз с целью предупреждения о нападении различных сил и средств противника в военное время.

В настоящее время в боевом строю Черноморского флота уже несет службу головной корабль проекта 22 160 «Василий Быков». Ещё четыре корабля данного проекта находятся в постройке. Отмечается, что современные корабли спроектированы с применением модульной концепции вооружения.

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