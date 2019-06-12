Киев, 12 июня, 2019, 11:43 — ИА Регнум. Сегодня, 12 июня, на Украине обсуждают события в Конституционном суде страны, который накануне завершил рассмотрение дела о законности роспуска Верховной Рады нынешнего созыва на открытой части пленарного заседания.

Ccu.gov.ua Конституционный суд Украины

ИА REGNUM напоминает, что вердикт по этому делу должен быть озвучен до 29 июня, при том что досрочные выборы назначены на 21 июля и на Украине вовсю идет избирательная кампания.

Политологи считают, что открытую часть дебатов команда Зеленского по сути провалила.

«Я не рискну делать прогнозы по окончательному решению, это дело в нашей стране неблагодарное, но первое впечатление — Зеленского и его команду просто размазали. Что совершенно логично с их детскими аргументами. Они из принципа не готовились к заседанию и не читали материалов по теме? Видимо, да. Размазали — очень точная характеристика. Вениславский (представитель президента в КС) выглядит жалко… В итоге в суде прошлись катком логики по неубедительным фантазиям типа «покажите протоколы заседаний совета коалиции». Мне кажется, смешно было даже судьям», — комментирует события в суде политолог Кирилл Сазонов.

Политический эксперт Михаил Чаплыга отмечает, что с точки зрения Конституции может быть как одно, так и другое решение: юристы смогут доказать правовую позицию и того, что досрочные выборы законны, и противоположной точки зрения.

«Нужно считать голоса в КСУ: кто от кого зависит, какие у кого мотивации. Если не ошибаюсь, необходимо 10 голосов, уже есть 7 за признание указа неконституционным», — комментирует Чаплыга для «24» со ссылкой на собственные источники расклады в КСУ.

По мнению политолога Тараса Загороднего, шансы на признание КСУ указа президента неконституционным — 60% на 40%. Эксперт поясняет, что для переноса выборов на осень есть заинтересованность всех ключевых игроков, и даже Зеленского, «поскольку появляется время тщательнее подготовиться к выборам».

ИА REGNUM напоминает, что накануне в Конституционном суде выступил сам президент Зеленский.

Он, в частности, подчеркнул, что уровень доверия украинцев к парламенту этого созыва крайне низок.

«Народ Украины аплодирует решению о роспуске Верховной Рады. Люди уверены, что попытки обжаловать указ — это стремление депутатов на несколько месяцев продлить неприкосновенность и возможность обогащения», — подчеркнул президент, призвав суд принять решение, «за которое не будет стыдно перед украинцами».