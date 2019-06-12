Нью-Дели, 12 июня, 2019, 11:31 — ИА Регнум. Мощный циклон «Вайю» стремительно движется к западному побережью Индии. Об этом 12 июня сообщил метеорологический департамент Индии. Силы ВМС и все экстренные службы штата Гуджарат и соседних штатов приведены в состояние повышенной готовности.

Nasa.gov Циклон

Метеорологический департамент Индии разъяснил, что циклон «Вайю» сформировался в Аравийском море. Скорость ветра в эпицентре циклона достигает 135 километров в час. Циклон принесёт с собой ливневые дожди.

Власти намерены эвакуировать около 300 тысяч жителей западного побережья Индии. Как сообщает газета Business Standard, министр индийского штата Гуджарат Виджай Рупани рекомендовал туристам отказаться от посещения западных районов страны, а тем, кто уже находится в штате Гуджарат и направляющихся в Дварку, Сомнатх, Сасан и Кач, Рупани рекомендовал как можно скорее перебраться в более безопасные районы.

Ожидается, что циклон «Вайю» накроет побережье Индии 12 июня. При этом метеорологи предполагают, что основной удар стихии придётся не на сушу, а на море. В связи с этим власти страны выпустили предупреждение судам не выходить в море до окончания шторма.

Ранее ИА REGNUM об ущербе, нанесённом индийскому штату Орисса циклоном «Фани». Ущерб от стихии был оценён властями штата в 75 млн долларов. Жертвами циклона стали 64 человека.