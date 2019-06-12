Осло, 12 июня, 2019, 11:12 — ИА Регнум. Компания Opera Software выпустила специальную версию интернет-браузера Opera, ориентированную на любителей компьютерных игр. Об этом сообщается на сайте браузера.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет-пользователь

Браузер Opera GX представлен в режиме раннего доступа для устройств под управлением операционной системы Windows. Специальные настройки браузера позволяют установить максимальный предел загрузки оперативной памяти и центрального процессора. Это должно позволить использовать браузер вместе с ресурсоёмкими видеоиграми.

Также в игровой версии Opera реализована интеграция с социальными сетями, мессенджерами и видеостриминговым сервисом Twitch.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе была выпущена первая стабильная версия интернет-браузера Otter, который воссоздаёт функционал «классических» версий браузера Opera версий 12.x.