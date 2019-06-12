Львов, Украина, 12 июня, 2019, 10:47 — ИА Регнум. До 47 человек возросло число госпитализированных в результате отравления на свадьбе во Львове. Об этом 12 июня сообщила пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Все пострадавшие были госпитализированы с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция» во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу и Новояворовскую центральную районную больницу.

По предварительной информации, люди отравились во время свадебного застолья, состоявшегося 8 июня в ресторане «Червона рута» во Львове. Пострадавшие начали поступать в медучреждения с 9 июня. Среди отравившихся пятеро детей.

В настоящее время по факту отравления возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Ведётся расследование обстоятельств и причин произошедшего. Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 39 госпитализированных в результате массового пищевого отравления во Львове.