Москва, 12 июня, 2019, 10:34 — ИА Регнум. В Можайском районе Московской области в 12 июня в День России состоится открытие военно-исторического лагеря «Бородино», сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы мероприятия.

Www.borodino.ru Военно-исторический лагерь «Бородино»

«Бородино» — это детский палаточный лагерь, посвящённый истории России с ХIХ и по наши дни. Запланированы мастер-классы, военные построения, научные мероприятия и лекции.

«Мероприятия в лагере охватят три исторических периода: XIX век и Отечественная война 1812 года, XX век и Великая Отечественная война, а также XXI век. Последняя часть будет посвящена работе подразделений специального назначения Росгвардии», — рассказали организаторы.

Они назвали участие в лагере погружением в историческую эпоху. Этим летом планируется приезд около трёх тысяч детей, в том числе группы из Белоруссии.