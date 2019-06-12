Лондон, 12 июня, 2019, 10:34 — ИА Регнум. Главным тренером лондонского «Челси» может вновь стать Жозе Моуринью. Об этом сообщает The Sun.

In Mou We Trust Жозе Моуринью

По информации издания, руководство лондонского клуба включило 56-летнего португальского специалиста в список кандидатов на должность главного тренера.

Ранее сообщалось, что пост наставника команды может в ближайшее время покинуть Маурицио Сарри.

Напомним, Моуринью возглавлял «Челси» с 2004 по 2007 год, а также с 2013 по 2015 год. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом Англии.

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