Посёлок Анатольская, Свердловская область, 12 июня, 2019, 10:28 — ИА Регнум. В Свердловской области выясняют причины пожара, произошедшего в коллективном саду на станции Анатольской рано утром 12 июня. Погибли двое взрослых и ребёнок, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления МЧС.

Пожарники

Когда прибыли пожарные, садовый дом и баня были объяты пламенем. Спасти людей было невозможно, отметили в МЧС.

Пожар был локализован в 06:10 по местному времени. А в 07:28 открытое горение ликвидировали.