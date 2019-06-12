Курган, 12 июня, 2019, 10:25 — ИА Регнум. В Кургане с 1 июля 2019 года аренда земельных участков в рекреационных зонах с 0,5% от кадастровой стоимости повышена до 15%. То есть в 30 раз. Данные поправки депутаты местного парламента внесли в Положение о порядке определения размера, условиях и сроках внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования, предоставленные в аренду без торгов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации Кургана.

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«Повышение арендной платы предусмотрено в целях стимулирования вовлечения в оборот арендованных земельных участков, деятельность на которых не осуществляется», — отметила директор департамента архитектуры, строительства и земельных отношений города Кургана Елена Иванова.

В случае, когда земельный участок не используется в соответствии с видом разрешенного использования или не эксплуатируется вообще, годовой размер арендной платы будет рассчитывать с применением повышающего коэффициента 2, то есть в двойном размере.

Отметим, в феврале 2019 года общественники забили тревогу, что казна Кургана теряет миллионы рублей на дешёвой аренде муниципальной земли. И обратили внимание надзорных органов на странные преференции для арендатора городского сада и участка Рябковского лесопарка в районе Голубых озёр. Были вопросы и по другим арендаторам, и их накопилось довольно много. Ответы на них ищутся сейчас в кабинетах силовиков. Глава города Кургана Сергей Руденко покинул должность 4 марта 2019 года по собственному желанию.