Санкт-Петербург, 12 июня, 2019, 09:57 — ИА Регнум. День России в Санкт-Петербурге будет отмечен традиционным красочным Фестивалем цветов, парадом духовых оркестров, которые «пойдут на рекорд», и другими праздничными событиями.

Дарья Драй ИА REGNUM Медный всадник

В полдень в Летнем саду начнется мероприятие «Россия — любимая наша страна!», посвященное Дню России. Здесь состоится концерт творческих коллективов Центрального района Петербурга, будут организованы мастер-классы.

В это же время на Площади Ленина у Финляндского вокзала петербуржцы и гости города смогут принять участие в создании народного арт-объекта — росписи ростовых матрешек под руководством опытных художников. Здесь также будет организована концертная программа.

Фестиваль духовых оркестров в День России состоится на Невском проспекте и Дворцовой площади. «Парад Оркестров» на Невском начнется в 14:00 мск от Садовой улицы. Друг за другом в сторону Дворцовой площади с музыкой праздничной колонной пройдут лучшие оркестры России: Санкт-Петербургского гарнизона, МЧС, Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова. «Дефиле оркестров» на Дворцовой площади начнется в 16:00.

Поскольку в этом году Фестиваль духовых оркестров посвящён 175-летию великого русского композитора Николая Римского-Корсакова, музыканты решили установить мировой рекорд, устроив самое массовое исполнение «Полета шмеля» духовыми оркестрами. Это произведение из оперы «Сказка о царе Салтане» исполнят более 500 музыкантов. На Дворцовой также выступят эстрадные исполнители и участники телевизионных проектов.

Одновременно в центре города развернется масштабный и красочный Фестиваль цветов. В нем принимают участие лучшие флористы России, Европы и Японии.

Площадки Фестиваля цветов будут радовать зрителей на Сенатской площади, а также на Перинной улице. Цветочный парад пройдет на Невском проспекте, а завершением дня станет большой гала-концерт «Бал цветов» с участием симфонического оркестра и солистов мировой оперной сцены.