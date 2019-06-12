Тольятти, Самарская область, 12 июня, 2019, 09:43 — ИА Регнум. В России начались продажи нового полноприводного внедорожного универсала Lada Granta Cross от отечественного автопроизводителя «АвтоВАЗ».

Lada.ru Автомобиль Lada Granta Cross

О старте продаж новой полноприводной модели Granta 12 июня текущего года ранее объявил официальный сайт «АвтоВАЗа».

Новый универсал будет доступен в трех версиях Classic, Comfort и Luxe. Автомобиль будет оснащаться 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 87 и 106 л. с, механической коробкой передач или «роботом» и его цена составит от 554 900 до 643 900 рублей.

Также новинка, в отличие от обычной Lada Granta, имеет увеличенный до 198 мм дорожный просвет и защитный пластиковый обвес из прочного пластика для защиты от повреждений на легком бездорожье. Салон автомобиля выполнен в двухцветной гамме в основном и черном цвете с серыми или оранжевыми вставками.

Кроме этого, в базовую комплектацию Lada Granta Cross включены рейлинги на крыше и климатическая система. В версию Comfort добавлены обогрев передних сидений, аудиосистема с 4 динамиками, подушка безопасности переднего пассажира, ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителем усилия, складной ключ зажигания с пультом управления центральным замком и штатной сигнализацией.

В максимальную версию новинки будут добавлены противотуманные фары, обогрев ветрового стекла, круиз-контроль с функцией ограничителя скорости, парктроник, датчики дождя и света, задние электростеклоподъемники.

Отметим, производство Lada Granta Cross началось в мае текущего года, автомобиль стал пятой моделью нового семейства Lada.