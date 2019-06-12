Сыктывкар, 12 июня, 2019, 09:27 — ИА Регнум. С 12 июня по 12 сентября в России будет проходить фестиваль уличного кино. Лучшие российские фильмы короткого метра покажут на пляжах и площадях, в парках и на крышах, в поле и на набережных, в общем, на открытых пространствах по всей стране. По утверждению организаторов, во всенародном просмотре примут участие жители тысячи городов и поселков страны. Откроется киномарафон в Сыктывкаре. Всего на суд публике будет представлено 85 работ отечественных мастеров, 10 из них входят в конкурсную программу.

Иван Шилов ИА REGNUM Киноплёнка

Как известно, победитель в этом смотре определяются не авторитетным жюри, а голосованием публики. Причем, специальная аппаратура фиксирует количество «зажженных» и поднятых над головой гаджетов в указанный момент. Все данные суммируются, и в сентябре объявляется фильм — народный избранник.