Мехико, 12 июня, 2019, 09:40 — ИА Регнум. Жкрналист Норма Сарабия была убита неизвестными злоумышленниками в штате Табаско на юго-востоке Мексики. Об этом вечером 11 июня сообщает газета Milenio.

Www.tabascohoy.com Норма Сарабия

По предварительной информации, на журналистку напали возле её дома в муниципалитете Уимангильо. В нападении участвовали двое мужчин, которым удалось скрыться с места преступления.

Норма Сарабия работала в региональной газете Tabasco Hoy и занималась освещением проблем, связанных с вопросами безопасности в муниципалитете Чонтальпа, на границе штатов Веракрус и Табаско.

В настоящее время власти приступили к расследованию убийства. Район, где произошло преступление оцеплен, начаты мероприятия по розыску злоумышленников.

Ранее ИА REGNUM сообщало об убийстве корреспондента Франсиско Ромеро Диаса. Он был убит в мексиканском штате Кинтана-Роо.

По итогам 2018 года Мексика была признана третьей в рейтинге опасных для журналистов стран. По данным организации «Репортеры без границ» в 2018 году жертвами насилия в Мексике стали девять журналистов.