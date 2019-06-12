Москва, 12 июня, 2019, 09:03 — ИА Регнум. 12 июня в библиотеке Английского клуба в Музее современной истории России впервые пройдут торжественные церемонии бракосочетания. Молодожены, которым посчастливилось сочетаться законными узами в здании, где бывали монаршие особы, знаменитые полководцы и государственные деятели, великие русские поэты и писатели, могут провести фотосессию в исторических интерьерах.

Леонид Соломаткин. Свадьба. 1872

«Рождение новой семьи — это тоже часть большой национальной истории нашей страны. Выбор места и даты регистрации брака — осознанный выбор вступающих в семейную жизнь россиян. Пары, решившие создать семью в День России в музее, который отражает современную жизнь нашей страны, очевидно, связывают свою личную историю, свои настоящее и будущее с Россией. Надеемся, что такие церемонии станут доброй традицией и будут проходить на площадке нашего музея регулярно», — говорит генеральный директор Ирина Великанова.

Торжественные церемонии пройдут в рамках нового масштабного проекта Правительства Москвы «Новые площадки регистрации брака», благодаря которому свадебные церемонии начали проводить в знаковых местах столицы.

Библиотека Московского Английского клуба — одни из самых красивых залов музея: мраморные колонны, огромная потолочная люстра и книжный стеллаж с подлинными изданиями пушкинских времён станут частью атмосферы праздника.

Напомним, что здание, в котором находится Музей современной истории России, является памятником архитектуры XVIII века: особняк построен в 1770-е годы. С 1831 по 1917 год здесь располагался знаменитый Московский Английский клуб — один из главных центров формирования общественного мнения московского дворянства. Членами клуба были А. С. Пушкин, П. Я. Чаадаев, Л. Н. Толстой и другие известные люди.