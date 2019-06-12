Киев, 12 июня, 2019, 08:54 — ИА Регнум. Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус предложил новый способ покупки газа у Российской Федерации. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

По словам Геруса, лидерам «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрию Бойко и Виктору Медведчуку необходимо создать частную компанию, которая смогла бы заключить соглашение с российским «Газпромом» и поставлять российский газ на Украину.

«Им для этого не нужна ни власть, ни новый президент, ни старый президент, а им надо купить его, привезти на Украину и продать. Мы будем все аплодировать и говорить спасибо», — сказал Герус.

Более того, он уверен, что во время поездки Медведчука и Бойко в России, где они встречались с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, им нужно было сразу заключать контракт с Москвой на поставки газа.

«Если господин Бойко и господин Медведчук договорились о какой-то цене газа, им надо немедленно эти договоренности положить на бумагу, подписать договор», — отметил представитель президента Зеленского в кабинете министров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несмотря на громкие пропагандистские заявления пришедших к власти на Украине в 2014 году бандеровцев и их приспешников, Киев все эти годы продолжает покупать российский газ. В пропагандиских целях украинская власть заявлчет, что слезла «с российской газовой иглы» и закупает газ в Евросоюзе получая его по реверсу, но на самом деле никакого реверса не существует — по украинской газотранспортной системе идёт всё тот же российский газ, которые и поступает в украинские дома и предприятия. Лишь по документам дело представляется таким образом, как будто Киев покупает этот газ не у России, а у стран Евросоюза, которые, в свою очередь, купили его у России.