Магадан, 12 июня, 2019, 08:42 — ИА Регнум. В Магадане для горожан в честь Дня России организовали большую праздничную программу. В списке приуроченных к памятной дате мероприятий — торжественный концерт «Нам есть, чем гордиться», фестиваль «Территория дружбы», экскурсии по музейному комплексу столицы Колымы, концерты «Я люблю Россию» и «Широка страна моя родная», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города.

49gov.ru На фестивале «Территория дружбы»

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Помимо этого, магаданцы могли принять участие в конкурсе рисунков, познавательных беседах, викторинах, играх и акциях — всего в городе состоялось более 40 праздничных мероприятий в учреждениях образования, домах культуры и библиотеках.

Главным из них десятый, юбилейный фестиваль «Территория дружбы». По информации РИА «КОЛЫМА-ИНФОРМ», в нём приняли участие представители 17 общественных объединений и землячеств. Представители разных народов демонстрировали свои костюмы, угощали колымчан национальными блюдами, танцевали и пели.

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Гостей фестиваля поздравили с днём России губернатор Магаданской области Сергей Носов и мэр Магадана Юрий Гришан.

«Сегодня все 85 регионов, представители всех национальностей и вероисповеданий отмечают праздник, который говорит о том, что все мы — граждане одной большой великой страны — России. Я искренне поздравляю всех с этим праздником, и желаю вам здоровья, счастья, успехов, мира и добра!», — сказал Сергей Носов.

«Дорогие земляки, сегодня все переполнены чувством гордости оттого, что проживаем вогромной многонациональной стране. Мы делаем все, что Россия была непоколебима и неуязвима экономически в современном мире, когда все пытаются нападать на наше государство, и сделать его слабее, а жизнь в нем — хуже. Я желаю, чтобы мы ближе чувствовали плечо друг друга, и жили лучше, а еще — чтобы мы весело и хорошо провели праздничные дни, начиная с сегодняшнего», — обратился к колымчанам Юрий Гришан.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня жители Владивостока начали отмечать День России показательным выступлением разведчиков морской пехоты с элементами рукопашного боя, а в Хабаровском крае праздник стартовал с акции «Военная служба по контракту — твой выбор», на Камчатке — с открытия после реконструкции международного аэропорта в Елизово. В Амурской области главным мероприятием празднования Дня России стал «Парад дружбы народов», а в Якутии этот день отметили в том числе цирковым представлением и флэшмобом.