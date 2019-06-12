Москва, 12 июня, 2019, 08:31 — ИА Регнум. В атриуме Большого театра, накануне праздника Дня России, состоялась торжественная церемония награждения государственными и ведомственным наградами деятелей культуры и искусства. Их вручил министр культуры и Владимир Мединский. Об этом сообщается на сайте ведомства.

DmitriyGuryanov Большой театр

Высшей ведомственной наградой Министерства — нагрудным знаком «За вклад в развитие культуры» — отмечен художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.

Aртисту Малого театра Борису Клюеву вручили орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Артистка Театра имени Моссовета Ольга Остроумова, актер «Ленкома» Сергей Степанченко, художественный руководитель Русского духовного театра «Глас» Никита Астахов и главный художник РАМТа Станислав Бенедиктов получили орден Дружбы.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечены гендиректор Музея современной истории России Ирина Великанова, артист Театра имени Моссовета Гоша Куценко и художник Андрей Есионов.

Народными артистами РФ стали актер МХТ имени Чехова Михаил Пореченков, артист Малого театра Александр Вершинин, директор — художественный руководитель филиала Росгосцирка Вилен Головко.

Почетного звания «Заслуженный артист РФ» удостоены киноактриса Светлана Ходченкова, артистка Театра на Малой Бронной Лариса Богословская, первый концертмейстер Российского национального оркестра Сергей Дубов и артист Оркестра Государственной академической симфонической капеллы России Николай Лебедев.

Также на церемонии были вручены почетные звания «Заслуженный работник культуры РФ», «Заслуженный учитель РФ», «Заслуженный художник РФ».