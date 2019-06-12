Новосибирск, 12 июня, 2019, 08:30 — ИА Регнум. Если бы выборы мэра Новосибирска проходили «завтра», то за действующего градоначальника Анатолия Локтя (КПРФ) свои голоса отдали бы 45% избирателей, за руководителя штаба оппозиционера Алексея Навального Сергея Бойко (самовыдвижение) — 2%, лидера РО партии"Родина» Вячеслава Илюхина, руководителя фракции ЛДПР в Горсовете Новосибирска Евгения Лебедева, предпринимателя Сергея Проничева («Партия Роста») и депутата Горсовета Наталью Пинус (самовыдвижение) — по 1%, члена партии «Яблоко» Дмитрия Холявченко и бизнесменаВиктора Мокровицкого (самовыдвижение) новосибирцы пока не готовы голосовать, за другого кандидата, не представленного в списке, свои голоса отдали бы 5% избирателей. Таковы результаты исследования общественного мнения, проведённого перед официальным стартом избирательной кампании по выборам мэра Новосибирска Институтом политики и технологий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Алябьева ИА REGNUM Избирательный участок. Новосибирск

Как рассказала ИА REGNUM директор АНО ДПО «Институт политики и технологий» Татьяна Косачева, телефонный опрос новосибирцев проходил с 22 мая по 2 июня, участие в нём приняли 1,8 тыс. респондентов, в возрасте от 18 лет.

«Выборка была квотирована по полу и возрасту — согласно данным Федеральной службы государственной статистики. Респондентам было задано несколько вопросов. Один из основных, звучал так: «если бы выборы мэра Новосибирска состоялись завтра, за кого бы вы проголосовали»? Респондентам предлагалось выбрать из нескольких потенциальных претендентов в кандидаты на пост мэра, которые уже объявили о своих политических амбициях», — уточнила Косачева.

Отметим, что на сегодняшний день, согласно результатам опроса, 44% новосибирцев не определились за кого будут голосовать на выборах мэра города 8 сентября 2019 года. При этом посетить избирательные участки готова практически половина опрошенных — 48%.

Узнаваемость Анатолия Локтя составила 98%, Сергея Бойко — 26%, Вячеслава Илюхина — 16%, Евгения Лебедева — 22%, Натальи Пинус — 7%. Узнаваемость остальных кандидатов не превышает 1−2%.

«Результаты опроса показали, что равнозначных оппонентов у действующего мэра Новосибирска Анатолия Локтя нет. Те, кто мог бы составить ему достойную конкуренцию, слишком поздно о себе заявили. И несмотря на их уровень цитируемости в СМИ, они имеют слишком низкую узнаваемость у избирателей. Увеличить её чуть больше, чем за 80 дней, не вызвав при этом негатива у новосибирцев, задача финансово ёмкая и как итог непосильная, — считает заместитель директора «Института политики и технологий» Михаил Большов. — Ещё один любопытный момент — это запрос на новые политические силы, который с декабря прошлого года фиксируется в областном центре. Запрос есть, однако из-за отсутствия свежих идей он не может полностью быть сформулированным».

Также в Институте политики и технологий отметили, что популярный у социологов «мягкий» рейтинг, или рейтинг одобрения деятельности действующего мэра Новосибирска Анатолия Локтя составляет 57% от числа опрошенных новосибирцев. Жители города отмечают позитивные изменения, происходящие в Новосибирске, но высказывают претензии в адрес системы здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полномочия действующего мэра Новосибирска Анатолия Локтя истекли 22 апреля, выборы градоначальника пройдут 8 сентября 2019 года.

В настоящее время появляются всё новые политические деятели, заявляющие о своём желании участвовать в них. Не будет участвовать в выборном процессе «Единая Россия» — руководство регионального отделения партии отказалось от выдвижения кандидата.

Многие эксперты при этом отмечают, что из числа заявившихся кандидатов очевидным фаворитом по совокупности ресурсов выглядит Анатолий Локоть.

По словам новосибирского политолога Сергея Бирюкова, «обобщенный анализ ситуации не позволяет оценивать конкуренцию на предстоящих выборах как слишком острую».