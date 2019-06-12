Красногорск, 22 декабря, 2015, 22:39 — ИА Регнум. В Подмосковье на 57-м километре Минского шоссе столкнулись два грузовика и легковой автомобиль. Как сообщает телеканал Lifenews, в результате инцидента погибли два человека, ещё трое получили ранения.

ДТП произошло во вторник, 22 декабря, в 9 км от Голицина у поворота на парк «Патриот».

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники ГИБДД и врачи «скорой помощи».

Причины ДТП пока неизвестны.