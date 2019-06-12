Барнаул, 12 июня, 2019, 08:05 — ИА Регнум. Данные о том, что граждане России активно отказываются от табачных изделий и постепенно снижают потребление спиртного, кандидат медицинских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») назвал «достаточно обнадёживающими». Комментируя корреспонденту ИА REGNUM статистику, согласно которой в мае 2019 года алкоголь и сигареты не вошли в топ-5 самых популярных товаров, он пояснил:

Алкоголь и сигареты

«По существу речь идет о снижении алкоголизации и табакокурения в стране. Косвенно складывающаяся ситуация подтверждается снижением заболеваемости и смертности от причин, связанных с употреблением табака и алкоголя. Это является не только следствием определенных ограничительных мер, но и распространения в обществе приверженности к здоровому образу жизни. Курить и выпивать уже не модно».

Напомним, ранее о том, что крепкий алкоголь и сигареты выпали из пятерки самых популярных товаров у россиян, сообщили «Известия» со ссылкой на статистику оператора фискальных данных «Такском». В топ-5 попали молочные продукты, безалкогольные напитки, хлеб, лекарства и парфюмерия с косметикой.