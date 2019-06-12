Пекин, 12 июня, 2019, 07:35 — ИА Регнум. Китайская компания Huawei выпустила первую партию смартфонов с операционной системой HongMeng. Об этом сообщает газета ChinaDaily со ссылкой на информацию брокерской компании Rosenblatt Securities.

Смартфоны Huawei

По данным издания, партия в 1 млн устройств будет использоваться для тестирования новой операционной системы. Отмечается, что система HongMeng будет поддерживать Android-приложения, также расширенные настройки безопасности.

Напомним, китайская компания интенсифицировала разработку собственной операционной системы для мобильных устройств после того, как администрация США запретила американским компаниям сотрудничать с Huawei.

Ранее генеральный директор потребительского подразделения Huawei Ю Чэндон заявлял, что операционная система HongMeng будет выпущена не раньше осени 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне издание Financial Times рассказало, что высокопоставленные руководители компании Google призвали администрацию президента США Дональда Трампа отменить решение о запрете на сотрудничество с Huawei.