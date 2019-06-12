Петропавловск-Камчатский, 12 июня, 2019, 06:53 — ИА Регнум. Первой в стране День России встретила Камчатка. Здесь начинается Россия и именно здесь праздник сегодня — особенный. Торжественный день начался с долгожданного события — открытия после реконструкции международного аэропорта в Елизово, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Камчатки Коренные народы Камчатки — на полуострове отмечают День России

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Пресс-служба правительства Камчатки В День России на Камчатке открыли модернизированный международный пассажирский терминал в аэропорту Елизово

Реконструкция международного аэропорта позволит Камчатке реализовать все амбиции в плане развития туризма. Интерес зарубежных и российских путешественников, предпочитающих познавательный и активный отдых, растёт день ото дня. Сегодня, благодаря реконструкции, количество стоек регистрации в международном аэропорту Камчатки увеличилось с 5 до 12, вообще — площадь пассажирского терминала расширена, в 4 раза больше стала зона предполетного досмотра. Более, чем в 2 раза увеличен зал предполетного ожидания — теперь там с полным комфортом могут разместиться 500 человек.

«Событие долгожданное. Это продолжение модернизации нашего аэропорта. Несколько лет назад была модернизирована аэродромная инфраструктура, сейчас создаются достойные условия для наших пассажиров. Мы давно ждали этого события, рад, что сейчас комфорт смогут по достоинству оценить и гости, и жители Камчатки», — сказал губернатор региона Владимир Илюхин.

Модернизация терминала — временная мера. Как сообщил Владимир Илюхин, через два года на Камчатке планируют приступить к строительству современного аэровокзального комплекса, отвечающего современным мировым стандартам.

Сегодня же, в День России, юные жители Камчатки получили первые паспорта в своей жизни из рук губернатора, на сцене, на главной площади Петропавловска-Камчатского — площади Ленина.

В День России на полуострове проходит яркий и самобытный «Праздник первой рыбы» — к берегам Камчатки пришёл долгожданный лосось, это принято отмечать.

Пресс-служба правительства Камчатки Камчатка отмечает День России

Сегодня на полуострове очень много праздничных мероприятий, концертов, музыки. Здесь проходят концерты коренных народов Камчатского края, спортивные соревнования.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня страна отмечает День России. В Хабаровском крае проходят спортивные состязания, концерты, завершится праздник в краевой столице на городских прудах лазерным шоу и шоу музыкальных фонтанов.