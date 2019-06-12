Тюмень, 12 июня, 2019, 06:48 — ИА Регнум. В Тюменской области проводится проверка фактов, изложенных в видеообращении инвалидов к президенту России Владимиру Путину о нарушении их прав. Организована доследственная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону.

Тюменские инвалиды

Видеообращение подготовлено на прямую линию с Владимиром Путиным, которая намечена на 20 июня 2019 года. На запись коллективной жалобы пришли 15 тюменцев.

Были озвучена проблема санаторно-курортного лечения людей с ограниченными возможностями, которого инвалидам первой группы в Тюменской области «приходится ждать по пять лет». Возмущает тюменских инвалидов имущественный ценз от 100 тыс. рублей, по достижении которого малоимущий снимается с очереди на жильё. Есть в регионе проблемы с доступной средой и оказанием медицинской помощи. Бесплатные земельные участки для инвалидов выдаются, со слов тюменцев, в заболоченных местах без инфраструктуры.

«Из нас делают попрошаек, которые просят всего лишь то, что полагается по закону. Уважаемый Владимир Владимирович, пожалуйста, помогите, обяжите чиновников Тюменской области реально решать вопросы инвалидов, а не заниматься дежурными отписками», — заявляют инвалиды региона президенту.

Следственными органами по результатам проверки будет дана соответствующая правовая оценка указанной информации, отметили в СУ СКР по Тюменской области.

Напомним, прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня 2019 года в 12:00 по московскому времени. Транслировать её будут телеканалы: «Первый канал», ОТР, «Россия 1», «Россия 24», НТВ, МИР, а также радиостанции: «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Приём вопросов к главе государства стартовал 9 июня 2019 года.