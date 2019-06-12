Москва, 12 июня, 2019, 05:41 — ИА Регнум. Латвия производит не только бальзам и шпроты, заявил латвийский посол в России Марис Риекстиньш в интервью журналу «Открытый город».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шпроты

По его словам, ему нередко встречаются в соцсетях стереотипные высказывания о том, что Латвия не производит ничего, кроме шпрот и бальзама. Он подчеркнул, что эта информация совсем не соответствует действительности.

«Многих это удивит, в социальных сетях нередко приходится читать высокомерные мнения: «Ну, что может быть в Латвии — шпроты да бальзам». Но мы бы физически не смогли экспортировать шпроты на 3 млрд евро — в Балтийском море нет столько рыбы», — заявил латвийский посол.

Он добавил, что товарооборот между Россией и Латвией в 2018 году достиг трех миллиардов евро. Он подчеркнул, что Латвия помимо пищевых продуктов экспортирует алкоголь, химию, текстиль и лекарства.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что рыбная отрасль в Латвии, как и в целом в Прибалтике, фактически умерла.

Такое мнение он высказал по поводу данных об убытках латвийского рыбоперерабатывающего предприятия Brīvais Vilnis. По словам эксперта, страны Прибалтики не могут позволить себе строить новые суда, а рыбный флот, доставшийся в наследство от СССР, уже изношен.