Москва, 12 июня, 2019, 05:35 — ИА Регнум. Дополнительные меры по ограничению долговой нагрузки на тех, кто берёт кредит в банке, введены ЦБ, сообщили в пресс-службе регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кредиты

В Банке России заявили, что для коммерческих банков вводится показатель долговой нагрузки (ПДН). С 1 октября 2019 г., в зависимости от уровня ПДН и полной стоимости кредита, Банком России устанавливаются надбавки к коэффициентам риска (ПСК).

Отмечается, что нововведение потребовалось из-за роста в последние месяцы долговой нагрузки населения по необеспеченным потребительским кредитам. По оценке ЦБ, расширение кредитования идёт за счёт тех, у кого уже есть кредиты.

Комментируя это нововведение, старший директор Fitch Александр Данилов заявил, что надбавки по ПСК для необеспеченных кредитов вводятся, чтобы такие кредиты для банков были менее выгодными, поскольку для обеспечения займов с повышенным риском банку потребуется больше капитала.

«Это будет отъедать капитал, соответственно, банки не смогут выдавать кредиты в прежнем объёме и вынуждены будут сократить выдачу», — цитирует Данилова РБК.

Напомним, по состоянию на 1 мая 2019 г. темп прироста необеспеченного потребительского кредитования в годовом выражении составил 25,3%. По состоянию на 1 апреля 2019 г. коэффициент обслуживания долга (это отношение платежей по кредитам к совокупной величине располагаемых доходов всех домохозяйств) вырос за год на 0,9 процентного пункта.