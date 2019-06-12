Вашингтон, 12 июня, 2019, 05:39 — ИА Регнум. Соединенные Штаты намерены направить в Польшу еще одну тысячу военнослужащих в дополнение к четырем тысячам военных, уже находящимся на территории республики, сообщает портал Defence One со ссылкой на осведомленные источники.

U.S. Army Американские солдаты в Польше

Сообщается, что эта тысяча военнослужащих будет заниматься исключительно вопросами материально-технического обеспечения американской группировки в Польше. Как отмечает портал, боевые задачи этому подразделению ставиться не будут. Об этой договоренности будет объявлено во ходе встречи американского президента Дональда Трампа и президента Польши Анджея Дуды в Вашингтоне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Белого дома США заявил о готовящемся предложении для Польше по продаже истребителей пятого поколения F-35. В настоящее время администрация американского президента решает вопрос о цене и об условиях поставки самолетов в Польшу.