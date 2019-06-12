Москва, 12 июня, 2019, 05:09 — ИА Регнум. Трейлер мультфильма «Холодное сердце-2» опубликован компанией Disney Россия.

Цитата из м/ф «Холодное сердце-2». реж Крис Бак. 2019. США Эльза

«Анна, Эльза, Кристоф, его верный олень Свен и никогда не унывающий снеговик Олаф должны будут покинуть уютное королевство Эренделл и отправиться ещё дальше на север, в путешествие, которое приведёт их к истокам древних легенд и поможет раскрыть тайны, касающиеся прошлого их родной страны», — говорится в комментарии к видео.

Напомним, «Холодное сердце-2» выйдет в прокат 22 ноября 2019 г., а в России — 28 ноября.