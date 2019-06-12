Дамаск, 12 июня, 2019, 04:18 — ИА Регнум. Сирийские силы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку Израиля и сбили несколько ракет, передает государственное телевидение Сирии.

Mil.ru Пуск зенитной ракеты

Сообщается, что Израиль выпустил несколько ракет в направлении холма Тель аль-Хара в провинции Дераа. По данным телеканал Syria TV, после атаки Израиль начал создавать помехи для сирийских радаров. Отмечается, что погибших в результате израильской атаки не было, был нанесен лишь материальный ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня Израиль выпустил несколько ракет в сторону аэропорта в сирийской провинции Хомс. Две ракеты были сбиты сирийскими ПВО, однако Израиль продолжил обстрелы. В результате атаки погиб один солдат сирийской армии, еще двое получили ранения.