Краснодар, 12 июня, 2019, 04:16 — ИА Регнум. Четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей под Геленджиком, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

03.мвд.рф На месте ДТП

Сообщается, что в районе 20:02 по московскому времени произошло лобовое столкновение двух «легковушек» вблизи поселке Тешебс. В одном из автомобилей погибли три человека, во втором — один. В настоящее время правоохранители проводят проверку произошедшего, а также устанавливают личности погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня в Москве на Кутузовском проспекте столкнулись шесть автомобилей. В результате ДТП погиб один человек, еще двое получили незначительные травмы.