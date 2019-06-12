Москва, 12 июня, 2019, 03:46 — ИА Регнум. На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей, сообщает пресс-служба столичного ГИБДД.

ДТП

Сообщается, что в результате аварии погиб один человек, еще двое получили легкие травмы. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняющие причины и обстоятельства ДТП. Отмечается, что движение по шоссе в настоящий момент восстановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня на 201-м километре трассы М-4 «Дон» грузовой автомобиль врезался в колонну автомобилей МЧС, совершавших техническую остановку. В результате аварии пять сотрудников МЧС были госпитализированы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.