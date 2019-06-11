Сана, 12 июня, 2019, 02:52 — ИА Регнум. Кадры с поджогом американского бронеавтомобиля Oshkosh M-ATV из старого советского пулемёта ДШКМ йеменскими хуситами появилось в сети.

U. S. Army Heritage and Education Center Пулемёт ДШКМ

Хуситы стреляли по американской военной технике, поставляемой коалиции. Пуля попала в топливный бак броневика и он загорелся.

Напомним, станковыйкрупнокалиберный (12,7 мм) пулемёт ДШК был принят на вооружение Красной Армией в 1939 г. ДШКМ — модернизированная версия, принятая на вооружение Советской Армией в 1946 году.