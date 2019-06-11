Вашингтон, 12 июня, 2019, 02:27 — ИА Регнум. Резолюция, дающая возможность начать судебное разбирательство в отношении американского генпрокурора Уильяма Барра и экс-юрисконсульта Белого дома Дональда Макгана, принята Конгрессом США, передаёт C-SPAN.

U.S. Department of Justice Уильям Барр

«За» резолюцию проголосовали 229 человека, «против» — 191. Согласно документу, теперь глава юркомитета Конгресса Джерролд Надлер может инициировать судебный процесс против Макгана и Барра.

Таким образом, поддержавшие документ конгрессмены хотят вынудить этих высокопоставленных чиновников выполнять требование повесток Конгресса по делу о докладе Роберта Мюллера (экс-спецпрокурор Штатов). Если Барр и Макган не последуют требованиям, их могут официально обвинить в нарушении закона.

Напомним, демократ Надлер инициировал давление на Барра из-за доклада Мюллера о «российском вмешательстве в выборы» 2016 года, требуя предоставления полного текста документа. Демократы использовали это как повод в обвинении чиновников в неуважении к Конгрессу.

Американский минюст согласился частично удовлетворить требования Надлера лишь 10 июня: теперь возглавляемый им комитет в Конгрессе сможет ознакомиться с бумагами, касающимися действий президента Штатов Дональда Трампа по «препятствию расследованию».

После принятия резолюции у Надлера появилась возможность привлечь Барра — политического оппонента демократов — к суду. Но Надлера заверил, что этого не потребуется, если Барр будет добросовестно сотрудничать с его комитетом в Конгрессе.