Хартум, 12 июня, 2019, 02:30 — ИА Регнум. Военный совет Судана пообещал выпустить из тюрем политических заключенных, заявил спецпредставитель главы правительства Эфиопии Абия Ахмеда, который в настоящее время находится в суданской столице Хартуме с посреднической миссией. Об этом сообщил телеканал Al-Jazeera.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Судан

По его словам, в ходе переговоров военного совета и оппозиции было достигнуто соглашение об освобождении политических заключенных, которые в настоящее время находятся в тюрьме. В ответ оппозиция согласилась остановить масштабную забастовку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Военный совет Судана и оппозиционные группы возобновили переговорный процесс, приостановленный после столкновений полиции и демонстрантов 3 июня в Хартуме. Посредником в переговорах является премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, выполняющий поручения Африканского союза.