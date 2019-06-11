Вашингтон, 12 июня, 2019, 02:03 — ИА Регнум. Телеканал NBC назвал имена известных американских журналистов, которые будут вести теледебаты претендентов на выдвижение кандидатом в президенты на выборах 2020 года от Демократической партии США. Об этом говорится в официальном заявлении телеканала.

David Символ Демократической партии США

Сообщается, что главным ведущим на дебатах, которые состоятся 26−27 июня в Майами (штат Флорида), будет Лестер Холт. Ему также будут помогать Саванна Гатри, Хосе Диас-Баларт, Чак Тодд и Рашель Мэддоу. Дебаты будут проходить на площадке Adrienne Arsht Center. Претенденты на роль кандидата от Демпартии будут появляться на сцене поочередно, группами по 10 человек. Порядок их участия будет определяться жребием.

Отмечается, что всего запланировано 12 теледебатов. Из них половина пройдет до конца 2019 года, вторая половина состоится в период с января по апрель 2020 года.