Вашингтон, 12 июня, 2019, 01:16 — ИА Регнум. Встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 планирует американский лидер Дональд Трамп, пишет The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп.

По словам Джона Болтона, помощника Трампа по национальной безопасности, будут обсуждаться самые актуальные вопросы двусторонних отношений.

Напомним, G20 пройдёт в городе Осаке (остров Хонсю, Япония) 28−29 июня. Что касается контактов российской делегации на саммите, среди запланированных встреч — переговоры Путина с турецким коллегой Тайипом Реджепом Эрдоганом.

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