Душанбе, 12 июня, 2019, 01:11 — ИА Регнум. В связи с проведением в Душанбе пятого саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в столице Таджикистана будет ограничено движение автотранспорта по нескольким улицам с 13 по 16 июня 2019 года, сообщает министерство внутренних дел Таджикистана.

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О периодичности введения ограничений на автодорогах пока не сообщается. Известно лишь то, что дороги будут перекрывать по мере возникновения необходимости в данной мере предосторожности.

МВД Таджикистана обратилось к водителям с просьбой ограничиться движением по дорогам М. Мастонгулова, А. Дониш, С. Айни, Рудаки, Сомони, Техрон, Шерози, М. Турсунзаде, У. Хайем, Хувайдуллоева, Ганджави, Карамова, Хамадони, а также на автотрассах Душанбе-Чанак, Душанбе-Турсунзаде, Душанбе-Куляб и Душанбе-Лахш. Вместо них можно использовать объездные дороги Зебуниссо, Дружбы народов, Н. Мухаммад, Лохути, Адхамова, Г. Валаматзаде, М. Назаршоева, Бухоро, Бохтар, Академика Раджабова, Х.Шерози.

Напомним, что пятый саммит СВМДА пройдет в Душанбе 14 и 15 июня. В нем примут участие главы 12 стран: России, Китая, Ирана, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Туркмении, Бангладеш и Шри-Ланки. А премьер-министры, вице-премьеры и министры иностранных дел представят в Душанбе еще 15 стран — участниц организации.

Данный международный форум объединяет страны азиатского континента. Его целью является укрепление взаимоотношений, а также сотрудничества между странами-участницами ради стабильности и безопасности в регионе.