Санкт-Петербург, 12 июня, 2019, 01:18 — ИА Регнум. Пожар, возникший на территории предприятия по производству полимерной продукции в поселке Металлострой в Санкт-Петербурге, был ликвидирован, сообщают «Невские Новости».

50.mchs.gov.ru Тушение пожара

Сообщается, что сигнал о возгорании на территории предприятия поступил спасателям в 19:17 по московскому времени. На тот момент огнем была охвачена продукция предприятия на открытой площадке и в ангаре, общая площадь возгорания составила около 270 квадратных метров.

В тушении пожара принимали участие 82 человека личного состава и 16 единиц спецтехники. К 23:19 мск пожар был ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня в поселке Торфопредприятия подмосковного Королёва произошел пожар в здании пилорамы. Пожарным удалось ликвидировать возгорание менее чем за час. В результате происшествия пострадавших не было.