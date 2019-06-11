Душанбе, 12 июня, 2019, 00:52 — ИА Регнум. Из-за длительного отсутствия на рабочем месте по состоянию здоровья был уволен судья Верховного суда Таджикистана Ахтам Акрамов. Первым заместителем главы Верховного суда (ВС) Таджикистана президент Эмомали Рахмон назначил бывшего судью ВС Таджикистана Шавката Лутфуллозода. Об этом 11 июня сообщили в пресс-службе главы государства.

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Также по указу президента Таджикистана места судей ВС заняли Хусрав Давлатзода и Рухшона Хаким. Хаким в свою очередь ранее занимала пост судьи Душанбинского городского суда.

На должности заместителей главы налогового комитета Таджикистана были назначены Абдусалом Рахимзода, Нарзулло Маликзода и Кабатулло Меликзода.

Также от должности командующего Национальной гвардией Таджикистана в связи с выходом на пенсию был освобожден полковник гвардии Исматулло Одиназода.

Назначения коснулись и внешнеполитического ведомства — послом Таджикистана в Монголии по совместительству стал посол Таджикистана в Казахстане Хайрулло Ибодзода.