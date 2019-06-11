Маунтин-Вью, США, 12 июня, 2019, 00:33 — ИА Регнум. Подавать в суд на пользователей, нарушающих правила, намерено руководство мессенджера WhatsApp, сообщается на сайте компании.

M.Campo

Правовые действия в отношении нарушителей правил пользования начнётся с 7 декабря 2019 г. Поводом к судебному разбирательству могут стать такие действия пользователей как автоматизированная рассылка сообщений, массовая рассылка, использование WhatsApp не для личной переписки.

Уточняется, что WhatsApp будет собирать информацию о нарушителях как на своей, так и на других площадках. Для борьбы с нарушениями будут использованы и технические методы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, WhatsApp оказался в центре скандала в середине мая, когда появилась информация, что данные пользователей мессенджера используют хакеры.

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