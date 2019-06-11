Вильнюс, 12 июня, 2019, 00:00 — ИА Регнум. Литва передала Украине один миллион патронов для стрелкового оружия, снятого с вооружения литовской армии, сообщает 11 июня пресс-служба литовского военного ведомства.

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Минобороны Литвы заявляет, что укрепило военную мощь Украины на сумму €255,5 тыс, отдав украинским военным патроны к советским пулемётам и автоматам, хранившиеся в литовских арсеналах 28 лет.

Военно-транспортный украинский самолёт 11 июня вывез из Литвы партию патронов к оружию советского производства, которое снято с вооружения армии Литвы.

Списанные боеприпасы были переданы Киеву в качестве реализации договора о сотрудничестве в сфере подготовки украинских военных к совместным действиям с НАТО и ЕС.

Напомним, 6 июня новый президент Украины Владимир Зеленский снова попросил у США какого-нибудь вооружения.