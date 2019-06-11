Тбилиси, 11 июня, 2019, 23:42 — ИА Регнум. Путь Грузии к натовскому членству будет и дальше поддерживаться США и президентом Дональдом Трампом, заявил 11 июня в Тбилиси госсекретарь США Майк Помпео.

U.S. Army Europe Грузинские солдаты в ходе совместных учений стран-участниц НАТО и их союзников на Яворовском военном полигоне. Львовская область, Украина

Об этом 11 июня сообщила пресс-служба правительства Грузии, с главой которого соизволил встретиться в Вашингтоне высокий заокеанский чиновник.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе был принят Майком Помпео в честь десятилетия подписания Хартии стратегического партнерства, благодаря которой грузинские военные получили возможность воевать за интересы США в Афганистане.

«Грузия взяла на себя роль лидера в рядах аспирантов НАТО и это одна из причин тесного сотрудничества. Президент Трамп призвал все нации к большим усилиям для преодоления глобальных вызовов. Грузия прилежно выполняет это требование, участвуя в борьбе с терроризмом в Афганистане», — сказал Помпео.

Кроме того, Помпео выразил готовность США и дальше продолжать поддержку Грузии в её многолетнем стремлении к членству в НАТО.

Напомним, Североатлантический альянс не обозначает никаких сроков заключения полноценного договора с Грузией, предпочитая использовать её для удовлетворения своих потребностей без гарантий каких-либо обязательств со своей стороны.