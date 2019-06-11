Париж, 11 июня, 2019, 23:31 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов поддержать кандидатуру канцлера Германии Ангелы Меркель на пост главы Еврокомиссии, 11 июня передает агентство Reuters.

Bundeskanzlerin.de Эммануэль Макрон и Ангела Меркель

«Если бы она этого захотела, я бы её поддержал», — заявил Макрон в ответ на вопрос журналистов.

Макрон отметил, что Евросоюзу «нужен кто-то сильный» в качестве руководителя главного исполнительного органа.

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