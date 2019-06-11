«Он сдержал своё слово. Это важно» — Трамп не исключил переговоров с Кимом
Вашингтон, 11 июня, 2019, 23:23 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп «не исключает» проведение новых двусторонних переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, 11 июня передает агентство Reuters.
Иван Шилов ИА REGNUM
Дональд Трамп и Ким Чен Ын
«Он сдержал свое слово, которое дал мне. Это очень важно», — сообщил Трамп журналистам в Белом доме.
Трамп отметил, что Северная Корея не проводит пусков баллистических ракет и ядерных испытаний с начала переговорного процесса.
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