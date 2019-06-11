Вашингтон, 11 июня, 2019, 23:23 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп «не исключает» проведение новых двусторонних переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, 11 июня передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

«Он сдержал свое слово, которое дал мне. Это очень важно», — сообщил Трамп журналистам в Белом доме.

Трамп отметил, что Северная Корея не проводит пусков баллистических ракет и ядерных испытаний с начала переговорного процесса.

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