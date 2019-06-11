Вашингтон, 11 июня, 2019, 23:15 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп получил новое письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына, 11 июня передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

«Я получил прекрасное письмо от Ким Чен Ына. Я оценил это письмо», — сообщил Трамп журналистам в Белом доме.

Трамп также выразил надежду, что в ближайшее время «произойдет что-то очень позитивное», однако не сообщил подробностей.

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