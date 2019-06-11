Мехико, 11 июня, 2019, 23:09 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард сообщил о подготовке «очень важных переговоров» с представителями Китая, 11 июня передает агентство Reuters.

Мексиканские маски

По словам Эбрарда, переговоры будут проходить в Японии, в рамках саммита G-20. Других подробности переговоров пока не раскрываются.

Как сообщало ИА REGNUM, на саммите G-20 в Осаке также ожидаются переговоры президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина.

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